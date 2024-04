Via Libertà, il nuovo marciapiede “rallentato” da un cavo della luce

Gli operai dell'Enel sono stati sollecitati più volte ma non sono ancora intervenuti

PALERMO – Proseguono, seppure con qualche piccolo intoppo, i lavori del rifacimento dei marciapiedi di via Libertà. Questa volta, a differenza di quanto accaduto nel primo tratto nel quale erano presenti dei tubi gas che non erano previsti, gli intoppi sono legati ad un cavo della luce che fornisce energia ad un’edicola e che può essere scollegato solamente dagli operai dell’Enel che, più volte sollecitati, però non si sono ancora presentati sul posto e operato.

Gli operai della Tecno Costruzioni Srl hanno completato il primo tratto (via Di Marzo-via Ariosto) e avrebbero completato anche il secondo (via Di Marzo-via Ariosto) se non avessero avuto di fronte questo intoppo che, purtroppo, ha rallentato le opere che stanno proseguendo anche su altri tratti di via Libertà in maniera abbastanza spedita.

“Più volte ho sollecitato gli operai dell’Enel – racconta il gestore dell’edicola – ho mandato loro mail, ho telefonato e mi hanno sempre risposto ‘provvediamo subito’ ma non si è visto nessuno. L’ultima volta mi è stato detto che verranno lunedì 8, speriamo sia la volta buona“. L’edicolante lamenta anche il fatto un calo degli affari perché il cantiere gli sta creando dei disagi. Disagi che riscontrano anche gli automobilisti, che si vedono costretti a percorrere via Libertà in una porzione ridotta di carreggiata.