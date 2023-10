Via Plebiscito: incendio in una trattoria, pompieri sul posto

Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria della Terrazza del barone

1' DI LETTURA

CATANIA – Un incendio si è verificato, nel tardo pomeriggio di oggi, in una trattoria tipica catanese tra via Plebiscito e via Lago di Nicito. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe scaturito dalla canna fumaria del locale La terrazza del barone, che si trova proprio all’incrocio tra le due arterie cittadine. Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco, che stanno operando in questi minuti.