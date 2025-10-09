“Viale Francia, rischi e disagi a causa del mercatino”

LiveSicilia.it apre ancora di più un filo diretto con i suoi lettori. Per le vostre lettere e segnalazioni scrivere a: direttore@livesicilia.it

Preg.mo Direttore

Buongiorno

Ho appena letto l’intervista rilasciata dal Sig. Sindaco Professore Roberto Lagalla ed ho apprezzato tantissimo l’analisi fatta sulle maggiori criticità riguardanti la Città di Palermo, ma vorrei segnalare un decennale problema che a quanto pare nessuno vuole risolvere.

Trattasi del mercato rionale che si svolge ogni martedì in Viale Francia (foto d’archivio), creando non poche difficoltà ai residenti. Tantissimi i disagi che passo ad elencare:

1) la sera del lunedì dobbiamo posteggiare le auto fuori dagli spazi condominiali perché la mattina successiva i mercatari bloccano i cancelli degli accessi, per lo stesso motivo è impossibile rientrare prima delle 14:00;

2) alle ore 4:00 del mattino del martedì veniamo svegliati dai mercatari che montano gli stalli urlando e mettendo musica ad alto volume;

3) alla fine dello svolgimento i rifiuti e soprattutto gli scarti maleodoranti di pesce vengono abbandonati senza ritegno lungo la strada e talvolta anche sui marciapiedi di condominii ove rigorosamente si effettua la raccolta differenziata e dove sono state notificate sanzioni per la tipologia e colore dei sacchetti usati;

4) subito dopo viene effettuata diligentemente la pulizia da parte degli operatori ma non il lavaggio con appositi prodotti e ciò causa, soprattutto in estate, olezzi sgradevolmente insopportabili e presenza massiccia di volatili, blatte, zanzare ed altro;

5) in ultimo e non per questo meno importante, vengono disattese tutte le norme in merito a sicurezza ed eventuali interventi, quali ad esempio, fatto gravissimo, il passaggio di mezzi di soccorso.

Attualmente i mercatari non vogliono ritornare al piazzale Ambrosini dal quale furono spostati per i lavori del passante ferroviario e ricordo benissimo la sera precedente e la mattina di dieci anni fa quando per protesta bloccarono tutto, riversarono i cassonetti della spazzatura urlando e inveendo tanto da richiedere l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa;

6) oggi invece i controlli sono inesistenti.

Sottolineo che non ho nulla in contrario al mercatino e soprattutto nei confronti dei mercatari che svolgono il loro duro lavoro ma bisogna riorganizzare il tutto in area apposita, rispettando le regole del vivere civile di comunità.

Porgo Cordiali saluti e Le auguro buon lavoro

Lettera firmata

La risposta del direttore

Il mercatino di viale Francia è una questione antica e torneremo ad approfondirla. I diritti dei lavoratori devono essere tutelati, ma quelli dei residenti non sono da meno. Cordiali saluti a Lei (Roberto Puglisi)