Vicari, crisantemi e lumini davanti alla porta di casa del sindaco Miceli

La denuncia dell'intimidazione

PALERMO- Il sindaco di Vicari (Palermo), Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili di Roccapalumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato davanti alla porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumini. Il sindaco di Roccapalumba Benito Giunta ha espresso la solidarietà dell’amministrazione.

Il sindaco: “Non arretro”

“Ho denunciato l’intimidazione ai carabinieri che stanno indagando. Mi dispiace per la comunità che rappresento ma non arretro di un millimetro dalle mie posizioni e dal mio pensiero contro la mafia peraltro esternate nell’ultimo consiglio comunale avvenuto il 29 ottobre”, dice il sindaco di Vicari, Miceli. Nell’ultimo consiglio comunale tra le questioni all’ordine del giorno c’era un bene sequestrato alla mafia. “Non ho al momento alcuna certezza – aggiunge il sindaco – ma quanto mi è successo potrebbe essere ricondotto alle pesanti dichiarazioni espresse in consiglio comunale”

La solidarietà

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Vicari, Antonino Miceli, e alla sua famiglia, dopo la vile intimidazione avvenuta davanti alla loro abitazione. Lascio immaginare lo smarrimento e la preoccupazione che un gesto come il ritrovamento di lumini e crisantemi possa provocare, soprattutto quando si tratta della prima intimidazione subita nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“Al sindaco di Vicari, Antonio Miceli, la mia solidarietà e vicinanza per la vile intimidazione nei suoi confronti. L’auspicio è che si faccia piena luce prima possibile sul movente e sugli autori di questo ignobile gesto”. Lo afferma Alessandro Aricò (FdI) commentando il ritrovamento dietro la porta dell’abitazione di Miceli di un mazzo di crisantemi e di lumini.