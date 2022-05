Operaio investito e ucciso da un’auto

Sono in corso accertamenti per capire se l'investitore fosse sotto l'effetto di alcool

Un operaio che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione lungo l’autostrada A31 Rovigo – Piovene Rocchette, è stato investito mortalmente da un’automobile, che non si sarebbe accorta del cantiere.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte allo svincolo di uscita di Vicenza nord. Alla guida dell’auto, una piccola utilitaria, era un diciannovenne. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro dell’uomo, che hanno chiamato il 118 e la Polizia Stradale.

Per il 53enne, scaraventato a 30 metri dal luogo dell’impatto, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per capire se l’investitore fosse sotto l’effetto di alcool.