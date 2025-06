L’eleganza senza tempo di Villa Anthea al servizio dei tuoi momenti speciali

In una città come Palermo, dove il passato convive ogni giorno con l’energia del presente, c’è un luogo che racchiude in sé entrambe le anime. Si chiama Villa Anthea ed è oggi una prestigiosa location per ricevimenti, riportata all’antico splendore dalla visione e dall’impegno della famiglia Wisser, da anni attiva nel territorio con iniziative sociali e culturali che mettono al centro la comunità.

Un tempo conosciuta come Villa Tardi, la struttura ha attraversato i secoli con discrezione, custodendo al suo interno tracce preziose della Palermo ottocentesca. Oggi, grazie a un ambizioso progetto di recupero, la villa è pronta ad accogliere matrimoni, eventi privati e celebrazioni in una cornice elegante e suggestiva, dove storia e modernità si incontrano.

Una dimora nobiliare che torna a vivere

Villa Anthea si trova in una posizione strategica e discreta, immersa nel verde ma a pochi minuti dal centro cittadino. Le sue origini risalgono ai primi anni dell’Ottocento, quando fu concepita come residenza estiva per una famiglia dell’alta borghesia. L’edificio, in stile neoclassico, conserva ancora oggi elementi architettonici di grande pregio: colonne, fregi, affreschi e un’imponente balconata che caratterizza il prospetto principale.

Nel corso del tempo, la villa ha cambiato volto, adattandosi alle esigenze delle diverse epoche: è stata punto di ritrovo per intellettuali e borghesi, sede di ricevimenti e, per un periodo, anche struttura ricettiva. Con il passare degli anni, però, è andata incontro a un progressivo abbandono, perdendo gran parte della sua identità.

A invertire questa rotta è stata la Wisser Foundation, che ha deciso di restituire alla città un luogo di bellezza e valore storico. Il recupero non si è limitato al restauro della struttura architettonica, ma ha coinvolto anche il giardino, l’interior design e l’organizzazione degli spazi, pensati per garantire funzionalità e comfort nel pieno rispetto della storia della villa.

Villa Anthea: per ricevimenti dal carattere unico

Oggi Villa Anthea è una location raffinata e accogliente, capace di ospitare matrimoni, cerimonie, eventi aziendali e ricorrenze speciali. Ogni ambiente è pensato per offrire un’esperienza esclusiva: dagli interni eleganti, ideali per ricevimenti intimi o banchetti formali, agli spazi esterni che si prestano perfettamente a cocktail al tramonto, tagli della torta sotto le stelle o shooting fotografici immersi nel verde.

Gli ampi giardini, curati nei minimi dettagli, rappresentano il cuore pulsante della villa. Antichi alberi, aiuole fiorite e vialetti armoniosi creano un’atmosfera romantica e rilassante, perfetta per chi cerca un contesto elegante ma autentico. L’illuminazione serale, discreta ed efficace, valorizza l’architettura e rende ogni evento memorabile.

Ogni ricevimento a Villa Anthea può essere personalizzato nei minimi dettagli grazie a un team esperto e attento, pronto ad accompagnare gli ospiti in ogni fase dell’organizzazione. La villa mette a disposizione non solo la location, ma anche servizi complementari, contatti con fornitori selezionati e soluzioni su misura per rendere ogni evento davvero indimenticabile.

La rinascita di Villa Anthea è molto più di un’operazione di restyling. È un atto d’amore verso il patrimonio storico di Palermo, ma anche un esempio virtuoso di come il privato possa contribuire al rilancio di luoghi simbolici della città. Con questo progetto, la Wisser Foundation non solo ha restituito funzionalità e bellezza a una villa dimenticata, ma le ha dato una nuova missione: essere spazio di incontro, di festa e di memoria condivisa.

Chi è alla ricerca di una location elegante, riservata e ricca di storia per celebrare un momento speciale, troverà in Villa Anthea un contesto perfetto, capace di coniugare charme, efficienza organizzativa e un’accoglienza autentica.

? Villa Anthea – Via Roberto Indovina 11, Palermo

? +39 338 2089831

? info@wisserfoundation.org

? Segui la pagina Facebook per scoprire aggiornamenti, iniziative e immagini esclusive della villa.