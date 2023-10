Sono intervenuti i vigili del fuoco

VILLABATE (PALERMO) – Un incendio è stato appiccato in un sottopasso che solitamente funge da dimora per un noto clochard di Villabate, in provincia di Palermo.

Il clochard non era presente

L’episodio è successo nella serata di domenica 29 ottobre in via Z8, in uno dei sottopassi della statale 121. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Il clochard, al momento dell’incendio, non era presente.

FOTO di Emanuele Cardella