VILLABATE (PALERMO) – Rapina ad un centro scommesse Better in viale Europa a Villabate, comune non molto distante da Palermo.

Il colpo è stato messo a segno da due uomini armati di coltello che hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso.

Nei giorni scorsi un altro centro Better era stato rapinato con le stesse modalità a Bagheria.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.