Villabate, arrestato 20enne per spaccio di hashish e cocaina

La droga era nascosta nell'auto, vicino al vano batteria

VILLABATE – I carabinieri di Villabate hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne, stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, nonché di un involucro contenente quasi 140 grammi di cocaina. La droga sequestrata era occultata in una intercapedine ricavata nell’autovettura dell’indagato, vicino il vano batteria e verrà inviata al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato ristretto presso il carcere. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.