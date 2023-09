Villabate, furto in una scuola media: bloccati due minorenni

I carabinieri hanno colto in fragranza un 15enne e un 12enne dopo la segnalazione di un residente

VILLABATE – I carabinieri della compagnia di Misilmeri, e della stazione di Villabate hanno sorpreso nella scuola media statale Pietro Palumbo un 15enne e un 12enne che dopo aver staccato i telai in alluminio delle porte e delle finestre dell’edificio, li stavano sistemando in alcuni rudimentali carrelli, per rubarli.

Grazie a un residente che ha chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando movimenti sospetti di persone e rumori di vetri infranti, i carabinieri sono intervenuti, riuscendo a sorprendere sul fatto i due minorenni. La sede della scuola “Pietro Palumbo” a Villabate attualmente chiusa per inagibilità, in passato è stata oggetto di continui atti vandalici. I due ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.