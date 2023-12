Diverse stanze sono a soqquadro

VILLABATE (PALERMO) – Raid negli uffici del Comune di Villabate, in provincia di Palermo. Delle persone sono entrate la notte scorsa spaccando alcune vetrate e hanno fatto irruzione in diversi locali, aprendo cassetti e armadietti.

Raid a Villabate, i dettagli

I carabinieri stanno indagando per cercare di capire se sia stato rubato qualcosa, aiutati dai tecnici comunali, che stanno facendo l’inventario. Diverse stanze della sede comunale in viale Europa sono a soqquadro, sedie e tavoli sono stati danneggiati. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti non appena hanno aperto gli uffici in mattinata.