Villagrazia di Carini, discarica di rifiuti in un’area confiscata: 6 indagati

PALERMO – I Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini hanno individuato una discarica abusiva situata all’interno di un terreno confiscato alla criminalità organizzata.

L’attività investigativa ha portato alla denuncia di sei persone, di età compresa tra i 39 e gli 82 anni, ritenute responsabili a vario titolo di invasione di terreni, deturpamento di cose altrui e gestione non autorizzata di rifiuti.

L’indagine è stata sviluppata attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza, che hanno registrato un frequente passaggio di autocarri carichi di materiali edili in entrata nel sito, da cui uscivano scarichi dopo breve tempo.

I militari hanno quindi accertato lo sversamento sistematico di inerti e scarti di cantiere all’interno del perimetro protetto, procedendo con le relative segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.