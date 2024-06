Angelo Villari: “Il voto al Pd è un segnale di speranza e partecipazione”

"Impegno generoso della segretaria Schlein"

CATANIA – Riceviamo e pubblichiamo dall’ex amministratore e segretario sindacale, Angelo Villari.

“Le elezioni Europee appena concluse ci hanno consegnato un risultato del PD a livello nazionale molto importante, un balzo in avanti in termini di voti che rappresenta la voglia di una moltitudine di italiane e italiani di propiziare un cambio di passo in Italia ed in Europa.

È un forte segnale di speranza e di voglia di protagonismo, di partecipazione e di forte spinta che il gruppo dirigente del PD deve raccogliere e sostenere con atti concreti e senza esitazioni.

In Sicilia e a Catania il risultato è, invece, assai deludente (addirittura inferiore a quello di 5 anni fa) malgrado l’impegno generoso della segretaria nazionale Elly Schlein, e malgrado l’impegno e la passione profusa da tutti candidati e dai tanti attivisti che hanno preso parte senza sosta a questa complessa campagna elettorale.

Questo risultato siciliano e catanese, frutto degli errori di questi ultimi anni, merita una riflessione seria ed un cambio di rotta del PD regionale e locale.

In questo quadro l’elezione al Parlamento Europeo di Peppino Lupo, dirigente di grande valore, esperienza e capacità, fondatore come tanti di noi del PD, è sicuramente una garanzia per questa svolta, per garantire pluralismo e unità insieme alla lotta ad un correntismo che ha reso il PD siciliano asfittico, senza progetto e assolutamente inefficace per combattere una destra aggressiva e arrogante.

Il coinvolgimento dei candidati e delle candidate non eletti, ma decisivi nella battaglia elettorale, il protagonismo di tutte e tutti i democratici e le democratiche, sono il presupposto fondamentale per rafforzare e rilanciare la forza e l’azione del partito nelle istituzioni e nella società. UN GRAZIE E BUON LAVORO SENTITO A PEPPINO LUPO E BUON LAVORO A TUTTE E A TUTTI”.