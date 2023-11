“Al Vicolo Group” e Marco D’Arrigo sul tetto del Master Pizza Champion

La vittoria del pizzaiolo catanese

CATANIA – E’ Marco D’Arrigo, pizzaiolo professionista del Vicolo Group di Catania, l’ottavo vincitore del talent televisivo dedicato all’eccellenze nell’arte della pizza.

Dopo l’entusiasmante percorso, durato sei episodi in cui il pizzaiolo etneo si è confrontato con 14 partecipanti provenienti da tutta Italia, arriva la meritata vittoria.

Il talent show sul mondo della pizza

Dimostrare di conoscere profondamente l’arte bianca sia negli aspetti teorici che pratici, non soltanto all’interno dei locali del gruppo: Vicolo, Forma e Vinicolo dove Marco conquista giornalmente migliaia di clienti ma anche di fronte ad una giuria esigente, è stata la sfida di quest’edizione.

“Mi piacciono le sfide e il confronto stimola la voglia di fare sempre meglio”, così Marco racconta sulla sua partecipazione a Master Pizza Champion. “Il momento più duro della competizione? Nella gara del senza glutine ho pensato di non farcela, lo spolvero della farina non era quello giusto quindi si è attaccato al bordo della pizza ma fortunatamente dalle difficoltà sono riuscito comunque ad ottenere con destrezza un ottimo risultato!”

Il vincitore del talent deve essere preparato tecnicamente, deve saper panificare in ogni situazione, preparare tutte le varie tipologie di impasto e di pizza (classica, in teglia, in pala, senza glutine, napoletana…) con i relativi topping. Deve affrontare delle prove a sorpresa in cui dare prova di sapere gestire le difficoltà e gli imprevisti, le prove a tempo e i pressure-test, deve sapersi gestire e deve padroneggiare competenze di cucina per preparare topping adeguati ad ogni situazione.

Anche in finale è stata dura contro professionisti, reduci da gare e premiazioni. “A differenza degli altri non mi conosceva nessuno, è nata questa stella: un viso nuovo, un ragazzo giovane ed umile che ha fatto della pizza la propria passione” ci racconta ancora Marco.

La pizza non soltanto un mestiere ma una passione

La passione, infatti, è la forza motrice del Vicolo Group e del suo team di professionisti.

Marco, classe 1988, avvicinatosi quasi per caso al mondo della pizza ha fatto di un mestiere la sua arte: il suo punto forte in pizzeria e riuscire a trovare la perfezione in ogni pizza grazie alla vasta inventiva. “Parte tutto da qui: mi sono affermato da autodidatta grazie al lavoro al Vicolo e al supporto da sempre ricevuto. Avevo un campo da calcio in cui facevo la pizza agli amici, è nato tutto per tutto gioco ma adesso è la mia realtà. Siamo cresciuti, sono cresciuto grazie a quest’azienda strepitosa.”

Tutto nasce 10 anni fa nasce un progetto legato al mondo dell’arte bianca che si è sviluppata grazie alla caparbietà e lungimiranza dell’imprenditore Lucio Ferlito, insieme agli inseparabili Francesca Frazzetto e Angelo Scaringi.

“Tutti questi ragazzi, me compreso, sono nati senza nessuna “istruzione” in tal senso, però abbiamo avuto la fortuna di capire che bisognava investire le nostre energie nella continua formazione, tramite le tantissime masterclass e manifestazioni legate al mondo dell’arte bianca con l’aggiornamento continuo di maestri molinari che hanno reso possibile la trasformazione di un prodotto, la pizza, in eccellenza sul territorio”.

Marco D’Arrigo è arrivato sul podio ma a celebrare la vittoria sono tutti i più di 100 dipendenti del Vicolo Group come ricorda Angelo Catania, direttore del team pizzaioli: “Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi giovani volenterosi di apprendere perché l’unione è ciò che contraddistingue il Vicolo e noi non potremmo essere più fieri del risultato conseguito da Marco”.