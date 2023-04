Vinitaly, intesa tra ‘Consorzio Vini Doc Sicilia’ e le ‘Soste di Ulisse’

Presentata la partnership per la promozione 'Continente Sicilia'

2' DI LETTURA

Tra i sapori raffinati e autentici del territorio e il vino, ambasciatore dell’anima dell’isola, nasce un connubio dedicato all’eccellenza enogastronomica della Sicilia: il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e le Soste di Ulisse siglano una partnership.

Si è raccontato di questa intesa al Vinitaly 2023, nell’area Hall Meeting della Regione Sicilia, nel corso dell’appuntamento “Vino & eccellenze siciliane: Il Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia e Le Soste di Ulisse uniti per la promozione del patrimonio del “Continente Sicilia”.

Rallo: “Sicilia, un brand di eccellenza dall’identità forte”

Il Presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia Antonio Rallo e il Presidente de Le Soste di Ulisse Pino Cuttaia hanno illustrato i dettagli della partnership: “Sicilia, un brand di eccellenza dall’identità forte – afferma Antonio Rallo – che con questa collaborazione, non può che rafforzarsi ulteriormente. L’incontro tra una realtà viticola unica e l’eccellenza gastronomica siciliana non può che avvalorare il made in Sicily come garanzia di qualità e accreditare sempre di più l’isola come meta turistica di eccezione”.

Cuttaia: “Vino e Cultura gastronomica “attrattori” per il turismo di qualità”

“Siamo molto felici di “far convergere le forze” con una realtà come la Doc Sicilia – dichiara Pino Cuttaia, presidente de Le Soste di Ulisse – che come l’associazione che presiedo, da molti anni è impegnata in un’importante attività di promozione internazionale e di conoscenza intorno al mondo enologico siciliano e alle sue straordinarie varietà autoctone. Vino e Cultura gastronomica, unitamente all’Arte nelle sue innumerevoli forme di cui la Sicilia è immensamente ricca, sono alcuni dei più potenti ed emozionanti “attrattori” per il grande turismo di qualità, colto e non solo balneare. E poter unire le rispettive professionalità non può che essere la premessa di un importante successo”.

Nel corso dell’appuntamento, la Coordinatrice Area Marketing & Comunicazione del Consorzio Doc Sicilia Elisabetta Briguglio, e il Direttore Marketing de Le Soste di Ulisse Daniele Siena hanno illustrato alcuni dei risultati raggiunti dalle rispettive realtà.