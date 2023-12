Il provvedimento del questore di Ragusa

RAGUSA – Il questore di Ragusa ha sospeso la licenza per 7 giorni al titolare di un locale di Scicli. Nel corso di un controllo gli agenti hanno accertato che aveva adibito a sala da ballo un’area diversa da quella autorizzata e collaudata dai tecnici.

Dalla verifica è emerso anche che non era stato rispettato il limite dell’orario consentito e che non erano presenti i sistemi contapersone per ciascun varco di accesso ed uscita .