Violento incidente nel Catanese: è grave un motociclista

Coinvolti tre mezzi: l'arrivo dell'elisoccorso e il trasporto al Cannizzaro di Catania

ADRANO (CATANIA) – Violento incidente stradale, questo pomeriggio, sulla Strada Statale 284, in territorio di Adrano, e precisamente in contrada Cannatella all’altezza di via Limone. Coinvolti tre mezzi due auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro che a seguito dell’impatto è finito rovinosamente sull’asfalto riportando diverse ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Servizio 118.

Il personale sanitario, viste le gravi condizioni del malcapitato, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nell’elisuperficie di contrada Difesa Luna. Qui sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza dove il ferito è giunto in ambulanza. Dopo essere stato posizionato all’interno del velivolo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso. La prognosi al momento è sconosciuta.

Ad intervenire, sul luogo dell’incidente, gli agenti della polizia del Commissariato adranita, per i rilievi, e i carabinieri della Stazione di Biancavilla per la gestione della viabilità che ha subito inevitabili rallentamenti.