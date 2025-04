Violento scontro auto-scooter nel Catanese: c’è un ferito grave

Trasferito al Cannizzaro di Catania

PATERNÒ (CATANIA) – Grave incidente stradale, questa mattina, in via Giovanni Verga a Paternò. A scontrarsi, per cause da accertare, un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio, il centauro, un uomo di 38 anni di Paternò, che a seguito dell’impatto ha fatto un volo di oltre 15 metri andando a sbattere con il corpo contro un muro.

Per fortuna indossava il casco e questo lo avrebbe salvato. Avrebbe comunque riportato diverse ferite. È stata l’ambulanza del 118 della postazione di Adrano, a trasportarlo all’ospedale Cannizzaro di Catania per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Il conducente dell’auto, probabilmente a causa dello spavento, ha accusato un malore e anche lui è stato condotto in ospedale.

Ad arrivare sul posto per i rilievi atti alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, i carabinieri della locale Compagnia.