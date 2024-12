Violento scontro sulla Provinciale: ciclista in gravi condizioni

Attimi di paura: poi il trasferimento in elisoccorso

BIANCAVILLA (CATANIA) – Violento scontro, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 167, in contrada “Giardinello”. Siamo a sud del centro abitato di Biancavilla, l’arteria che si collega con la Statale 121.

Ciclista in gravi condizioni

Coinvolti un uomo di nazionalità cingalese in sella alla sua bicicletta, appartenente ad un team ciclistico di Pedara, e un furgone guidato da un biancavillese. A rimanere gravemente ferito il ciclista che è stato condotto in codice rosso, al Cannizzaro di Catania, in elicottero. Sul posto dell’incidente è intervenuta l’ambulanza del 118 della postazione di Adrano e quella della Misericordia di Santa Maria di Licodia in eccedenza. Ad arrivare per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Biancavilla.

La dinamica dell’incidente ha visto il ciclista affrontare una curva invadendo la corsia opposta e trovandosi davanti il furgone che proseguiva nella direzione opposta. Un impatto inevitabile. Lo scontro è stato violentissimo: il corpo del malcapitato è sbalzato dalla sella finendo sul parabrezza del mezzo. Per poi stramazzare a terra privo di sensi. Sono stati momenti di vera paura per il conducente del furgone e anche per altri due ciclisti del gruppo che hanno assistito all’incidente.

I soccorsi

È stato un medico veterinario, che stava transitando da lì con la propria auto, a fermarsi e a prestare i primi soccorsi al ciclista praticandogli un massaggio cardiaco che gli avrebbe permesso di riprendere conoscenza. Ad adoperarsi anche i suoi due amici e Antonio Bonanno un carabiniere della Stazione di Adrano fuori servizio. Poi l’arrivo dei soccorritori.

Una volta stabilizzato prima sul posto e poi in ambulanza, il ciclista è stato posizionato all’interno dell’elisoccorso che è atterrato all’interno di un terreno privato nelle immediate vicinanze. Quindi il trasferimento in codice rosso a Catania per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. La prognosi al momento è sconosciuta. Il ciclista è in gravi condizioni. La bicicletta e il furgone sono stati posti sotto sequestro dai vigili urbani.