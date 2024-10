Schiaffi, pugni e minacce alla ex: arrestato a Catania un uomo di 27 anni

Le aggressioni anche dopo la fine della relazione

CATANIA – Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo che per un anno ha vessato la compagna con violenze e soprusi. L’uomo ha continuato le violenze nonostante la compagna avesse deciso di interrompere la relazione.

Tossicodipendente e già sottoposto ad un provvedimento di ammonimento del Questore, l’uomo, originario della Romania, è accusato di atti persecutori e lesioni personali. Lo rende noto la Questura in una nota.

La violenza a Catania

L’ultimo episodio di violenza in ordine di tempo nella giornata di martedì 1 ottobre: gli agenti sono intervenuti chiamati dai vicini di casa allarmati dalle urla della donna, che aveva provato a fuggire di casa per scampare alla violenza del compagno. Lui però l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata in casa, dove l’ha aggredita in modo brutale a calci e pugni.

I poliziotti, giunti sul luogo dell’aggressione nel centro della città, hanno trovato la donna terrorizzata e ferita ed hanno bloccato il giovane. Una volta tranquillizzata, la vittima ha raccontato le continue violenze e i soprusi che nell’ultimo anno aveva dovuto subire da parte dell’ex compagno, tossicodipendente, il quale si appropriava del suo denaro per comprare la droga.

Il racconto

Dopo tante umiliazioni, aggressioni fisiche e verbali lei l’aveva lasciato ma l’ex aveva cominciato a perseguitarla e a minacciarla, costringendola a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita.

Il 27enne ha continuato a terrorizzare l’ex occupando abusivamente l’appartamento di proprietà della donna, e quando nei giorni scorsi l’ex compagna ha tentato di riprendere possesso della sua abitazione è stata di nuovo aggredita.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per atti persecutori e lesioni personali e, su disposizione del pm di turno, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.