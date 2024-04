Ferisce alla testa l’ex compagna con delle forbici, arrestato un 22enne

Le aggressioni e le minacce proseguivano da mesi

CATANIA – Violenza di genere a Catania, dove un 22enne ha minacciato e picchiato più volte la sua compagna. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nella serata di martedì 23 aprile in casa della ragazza, anche lei di 22 anni, e hanno arrestato l’uomo dopo l’ennesimo episodio di violenza in cui la donna è stata ferita alla testa.

Il soccorso dei Carabinieri

Come si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, al loro arrivo i militari hanno trovato la vittima con una vistosa fasciatura alla testa. La donna aveva difficoltà a parlare a causa dei forti dolori al lato della testa, causati dalla ferita che le aveva fatto la sera prima l’ex convivente.

La ragazza ha raccontato ai Carabinieri di aver ricevuto, pochi minuti prima, le ennesime pesanti minacce telefoniche dall’ex, il quale le ha addirittura preannunciato di voler tagliare la gola e la testa a lei ed ai suoi familiari. La donna ha deciso in quel momento di chiedere aiuto ai militari.

La donna ha raccontato di avere convissuto con il 22enne pregiudicato e di avere poi avuto problemi di violenza di genere anche dopo la fine della loro relazione. L’uomo ha vissuto in casa della donna anche nel periodo in cui era agli arresti domiciliari per droga, e quando è tornato a casa di sua madre ha continuato a vessare la compagna, controllando i suoi social e costringendola a condividere con lui la posizione sul cellulare.

L’aggressione e la violenza di genere

Ai militari dell’Arma, disperata, la vittima ha raccontato che lunedì 22 aprile, nel tardo pomeriggio, ha incontrato il ragazzo nei pressi del cimitero di Catania per un ultimo appuntamento. Il 22enne ha forzato la donna a salire sul suo SUV imponendole un ultimo incontro a casa sua, dove si sarebbe fumato anche l’ultima sigaretta e le avrebbe dato l’ultimo bacio.

Tuttavia il giovane arrivato sui primi gradini della sua abitazione ha tirato fuori dalla tasca una grossa forbice e ha aggredito la donna, iniziando a tagliarle in maniera concitata ciocche di capelli, per poi provocarle una profonda ferita sul lato frontale della testa, all’altezza della tempia.

La ferita sanguinava copiosamente e a quel punto il 22enne, cercando di correre ai ripari, ha fermato un motociclista di passaggio e gli ha ordinato di accompagnare la donna al pronto soccorso. In ospedale i sanitari hanno chiuso la ferita alla testa della donna con 10 punti di sutura.

L’arresto

I Carabinieri, dopo aver tranquillizzato la vittima, hanno subito rintracciato e arrestato il 22enne, già agli arresti domiciliari, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, operando in “flagranza differita”. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.