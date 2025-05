Violenza di genere, l’emendamento: tutele e retroattività per le vittime

L'iniziativa di Renato Schifani

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato un emendamento che mira ad aumentare i benefici a favore delle donne vittime di violenza. L’intervento legislativo prevede una modifica all’articolo 118 della legge regionale 3 del 2024, introducendo un elemento cruciale: la retroattività delle misure.

La normativa attualmente in vigore riconosceva già alle vittime di violenza, e ai figli delle donne uccise, lo stesso trattamento riservato a chi ha subito crimini di mafia. Con l’iniziativa di Schifani, questo supporto viene ulteriormente esteso, ma limitatamente ai fatti accaduti nel territorio siciliano. Il nuovo testo è stato inviato all’Assemblea regionale siciliana per proseguire l’iter verso l’approvazione definitiva.

La Vardera: “Un giorno storico per la giustizia”

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha rivendicato di aver incoraggiato l’approvazione dell’emendamento, sollecitando anche l’intervento delle televisioni nazionali. “Sono contento per tutte quelle donne che finalmente avranno giustizia e anche per gli orfani che potranno così essere assunti nel comparto regionale proprio come avevo previsto due finanziarie fa”, ha dichiarato La Vardera.

