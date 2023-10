Violenze sessuali sui minori, il rapporto: una crescita preoccupante

Incremento del 9 per cento pure in Sicilia

PALERMO – Aumentano di un quinto i crimini sessuali commessi in Italia. La preoccupante recrudescenza emerge dai dati presentati da Terre des Hommes sui reati commessi a danno di minori nel 2022 in Italia: in Sicilia sono stati 616 casi, con un incremento del 9% dall’anno scorso. Particolarmente alti i dati di violenze sessuali (da 45 a 56 casi, +24%), violenza sessuale aggravata (da 31 a 43 casi, +39%), atti sessuali con minorenne (da 35 a 38 casi, +9%).

I numeri forniti dalla Polizia

A livello nazionale i reati a danno di minori nel 2022 sono stati 6.857, con un drastico aumento del 10% dal 2021, quando il dato aveva superato per la prima volta quota 6mila. I dati, forniti dalla Polizia di Stato, sono contenuti del dossier indifesa 2023 di Fondazione Terre des Hommes, in vista dell’11 ottobre, Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze.