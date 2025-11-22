Virtus Entella-Palermo, Bani: “Cercato fino alla fine di vincerla”

Il difensore: "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità in campo e fuori"

“È stata una partita difficile come ci aspettavamo. Un campo particolare, loro sono una squadra in salute e abbiamo cercato fino alla fine di vincerla”. Mattia Bani, difensore del Palermo, commenta così ai microfoni ufficiali del club il pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella. “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare secondo me”.

“Dobbiamo stare più attenti perché abbiamo lasciato delle occasioni troppo facili nella troppa voglia di vincerla. Dobbiamo essere più equilibrati e continuare nel nostro percorso per tornare a vincere. Ci alleniamo per cercare di vincere tutte le partite, non ci stiamo riuscendo a portare i grandi risultati e quello che vogliamo. Dobbiamo prenderci delle responsabilità noi sia in campo che fuori“, ha concluso Bani.