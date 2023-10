Vittoria, in due borsoni oltre 16 chili di hashish: arrestato 56enne

Sequestrata droga per 170 mila euro

VITTORIA (RAGUSA) – Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri a Vittoria per spaccio di stupefacenti. In casa sua sono stati trovati 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana. La droga era in due borsoni scovati da militari dell’Arma in un soppalco del bagno della sua abitazione.

La droga vale 170 mila euro

Il valore di mercato della sostanza stupefacente avrebbe garantito un profitto al dettaglio di circa 170 mila euro. I carabinieri avevano deciso di perquisire la casa dell’uomo per il sospetto che i due borsoni in casa sua – di cui avevano saputo l’esistenza – contenessero armi. Invece delle armi hanno trovato la droga.

La custodia in carcere

L’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria, ovvero la Procura, che ha chiesto la convalida al Gip. Poi il giudice, dopo la convalida, ha disposto la permanenza in carcere.