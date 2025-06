In piazza del Popolo

VITTORIA (RAGUSA) – Rissa nella notte in piazza del Popolo, a Vittoria (Ragusa). A venire alle mani, nella piazza principale della città, a due passi dal municipio, sarebbero state alcune decine di persone. Anche il sindaco Francesco Aiello, che abita nella zona, ha assistito a alla scena.

“Ero a letto e ho sentito le grida provenire dalla piazza intorno all’una di notte – racconta – mi sono alzato e sono andato a una finestra che permette una buona visuale sulla piazza. Ho visto il movimento di decine di persone, alcune che si affrontavano, altre che sembravano scappassero, ho capito che si trattava di una rissa. Ho chiamato il comandante dei vigili urbani che, a sua volta, ha allertato le forze dell’ordine”.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la piazza vuota e hanno avviato le indagini. Il Comune metterà a disposizione le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Ci sono anche numerose telecamere di negozi e attività commerciali, compresa una banca. I carabinieri le stanno acquisendo “Quanto accaduto mi preoccupa – aggiunge il sindaco – Chiederò al questore provvedimenti di espulsione delle persone eventualmente responsabili”.

Aiello ricorda di aver chiesto al ministero dell’Interno una deroga per poter assumere trenta vigili urbani. “L’ho chiesto un anno fa. Non ho ancora ricevuto risposta. Abbiamo un organico di 33 agenti di polizia locale in servizio. In passato erano 102”, conclude.

