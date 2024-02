Vittoria, omicidio a colpi d’arma da fuoco: la vittima è un 23enne

Indagano i carabinieri

INDAGINI IN CORSO

VITTORIA (RAGUSA) – Un ragazzo di 23 anni, Giovanni Russo, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Vittoria in via Colle d’oro. Il delitto è avvenuto nella zona del quartiere Maritaggi, non distante dall’ospedale Guzzardi, all’interno dell’abitazione della vittima.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche il magistrato di turno. Una delle piste su cui si lavora riguarderebbe ipotetici contrasti legati al mondo del traffico di stupefacenti, che a Vittoria sarebbe controllato dal clan mafioso dei Ventura.

