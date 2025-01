L'ombra della mafia dietro l'agguato

RAGUSA – Un colpo solo con un’arma di grosso calibro, forse un fucile da caccia, la tipica “lupara”. È morto questa mattina in ospedale a Vittoria Angelo Ventura, 38enne. La polizia sta indagando sulla sua possibile lontana parentela con esponenti del gruppo stiddaro dei Ventura, storicamente riferibile al clan Carbonaro Dominante.

L’uomo è stato portato stanotte in ospedale in condizioni critiche. Da lì il personale ha avvertito la polizia, che ha avviato le indagini. Allo stato non è chiaro né chi sia stato ad accompagnarlo né quale sia la scena del delitto.

Le indagini a tutto campo

Gli investigatori stanno indagando a tutto campo e sono in corso interrogatori, iniziati nello stesso ospedale. Quando sono giunti all’ospedale, la vittima era già intubata e priva di sensi in chirurgia vascolare all’ospedale Guzzardo. Qui stamattina è avvenuto il decesso.

È stato il cognome della vittima, oltre alla dinamica del delitto – un colpo solo, a bersaglio grosso, forse per opera di un sicario – a far ipotizzare che l’omicidio possa rientrare nell’alveo dei cosiddetti delitti di mafia.

