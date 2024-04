Vivicittà, a Palermo vincono Antonio Mascari e Zaira Martorana

Una bella festa di sport

PALERMO – Il Vivicittà ha festeggiato oggi i suoi 40 anni di vita, nel ricordo di quel primo di aprile del 1984, da dove tutto ebbe inizio. A Palermo il via è stato dato dalla pista di atletica dello stadio delle Palme Vito Schifani alle 9.30 con il segnale del GR 1 della Rai. Poi un giro unico da 10 chilometri nel cuore del Parco della Favorita, prima di fare ritorno all’interno dell’impianto di viale del Fante.

I vincitori

A vincere, e a scrivere per la prima volta il loro nome nel prestigioso albo d’oro della manifestazione, sono stati Antonio Mascari e Zaira Martorana. Prestazione su livelli eccelsi per Antonio Mascari già detentore del titolo italiano master nella distanza della maratona, che ha fatto il vuoto dietro di se, chiudendo i 10 chilometri in 35’07. Alle sue spalle staccato di 74 secondi il giovane Manfredi Belli Dell’Isca in 36’21. A ruota sul gradino più basso del podio l’esperto Carlo Filiberto in 36’34. Nella gara femminile la sorpresa che ha il nome di Zaira Martorana che ha ottenuto il meritato successo con un buon 43’03. Staccata di 38 secondi e sempre in gara la triatleta Maria Grazia Prestigiacomo che ha fermato il crono a 43’40. Terza un’altra esperta delle gare podistiche siciliane, Angela Marrone in 43’51. Ha concluso la sua gara anche l’ottantaquattrenne Camillo Giuseppe Cucina con il tempo di 1h23’04 che addirittura gli ha consentito di non chiudere tra gli ultimi.

Soddisfazione della Uisp

Soddisfatta per l’esito della manifestazione il presidente della Uisp Palermo Marialuisa De Simone, “una gara che una volta ancora conferma quanto i podisti palermitani e non solo, amano questo percorso immerso nella natura e che si rivela veloce e tecnico come piace agli atleti più performanti”.