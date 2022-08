Volley Terrasini, Valentina Biccheri alla quarta stagione

Il suo curriculum è di primissimo livello

1' DI LETTURA

TERRASINI (PA) – Classe 1991, 1.91 m di altezza, Valentina Biccheri rappresenta uno dei tasselli fondamentali della Volley Terrasini con cui ha affrontato le ultime tre stagioni, ottenendo anche la promozione dalla B2, e si candida ad essere protagonista per la quarta. Il suo curriculum è di primissimo livello: diversi anni di militanza in A2 ed in A1 e convocazioni con la nazionale maggiore e juniores, con cui ha vinto anche il campionato europeo nel 2008. Valentina è nuovamente pronta a ruggire e far valere la sua esperienza nel rettangolo di gioco.