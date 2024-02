Tensione in volo: passeggero ubriaco dà una testata a uno steward VIDEO

Bloccato con delle fascette

Passeggero ubriaco dà una testata a uno steward. In un recente volo Emirates da Dubai a Islamabad, un episodio di turbolenza non derivante dalle condizioni atmosferiche ha catturato l’attenzione dei passeggeri e del personale di bordo. Il volo 614 è stato teatro di uno scontro con un passeggero in stato di ebbrezza, che ha mostrato comportamenti violenti nei confronti dell’equipaggio. Grazie alla prontezza e alla collaborazione del personale di bordo, la situazione è stata gestita con efficacia, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

L’aggressione, la testata allo steward e l’immobilizzazione del passeggero

L’alterco è iniziato quando l’individuo in questione ha aggredito fisicamente uno degli steward, colpendolo con una testata. L’intervento tempestivo di un altro membro dell’equipaggio ha permesso di immobilizzare l’aggressore, facendolo cadere a terra. Al fine di assicurare un controllo maggiore, al personale è stato fornito supporto da parte di altri membri della crew, che hanno equipaggiato l’uomo con delle fascette.

L’incidente è stato documentato e condiviso sui social media da alcuni dei passeggeri a bordo, tra cui il giornalista Amir Amteen, testimone diretto degli eventi. Una volta atterrati a Islamabad, il passeggero responsabile del disordine è stato affidato alle autorità locali. Per garantire la sua sicurezza e quella degli altri, è stato trasferito su una sedia a rotelle per essere poi preso in custodia.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE