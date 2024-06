Contro i conservatori si schierano però i socialisti e i liberali macroniani

Von der Leyen riparte dal Pse per formare la nuova Commissione europea con la maggioranza Ursula. Ma non chiude le porte alle ipotesi Verdi o Ecr per rafforzarla.

Von der Leyen e la strategia

Contro i conservatori si schierano però i socialisti e i liberali macroniani: appare stretta la strada che potrebbe portare a contare in Europa il gruppo della Meloni, che si presenta al G7 italiano più forte sia a Roma che in Ue.

Bardella sarà il candidato dell’Rn alle legislative in Francia: il partito della Le Pen alle europee ha doppiato quello di Macron, che ha convocato le urne per 30 giugno e 7 luglio. Insomma, la maggioranza Ursula non sembra essere in bilico.