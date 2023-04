Vulcano, ripartono le escursioni al cratere

Il via libera dal 24 aprile

LIPARI – Sarà riaperto alle escursioni il cratere “La Fossa” di Vulcano, chiuso dall’ottobre del 2021 per l’innalzamento dei valori delle emissioni gassose dalle fumarole crateriche.

Avverrà tra otto giorni, non appena sarà installata tutta la segnaletica e saranno collaudate le apparecchiature di videosorveglianza, previa emissione di ordinanza sindacale, con annesso regolamento e misure di autoprotezione, che ne disciplinerà l’accesso.

La comunicazione oggi ai cittadini di Vulcano

Lo ha comunicato, oggi pomeriggio, ai cittadini di Vulcano, in un apposito incontro, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

Il via libera segue la riunione, tenuta ieri in videoconferenza, tra le varie componenti del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, insediatosi nel marzo del 2022.

Riapertura a “condizione”

Sarà come, illustrato dal primo cittadino ai cittadini di Vulcano, una riapertura a “condizione” e avverrà sotto la stretta sorveglianza di occhi elettronici e attraverso un percorso che esula dal campo dove si torvano le fumarole crateriche.

La salita, vincolata alle condizioni meteo, in particolare allo spirare del vento, sarà consentita, solo, nelle fasce mattutina e pomeridiana, con blocco, nei mesi estivi, nelle ore di più intensa calura. Gli escursionisti, prima di intraprendere la salita, dovranno rilasciare una liberatoria.