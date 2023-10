Vulnerabilità sismica degli edifici: piano da 285 milioni in 5 anni

Cosa prevede l'ultima stesura della manovra

ROMA – Un piano con risorse per 285 milioni in cinque anni e una Cabina di coordinamento ad hoc per fronteggiare la vulnerabilità sismica degli edifici. Lo prevede l’ultima stesura della manovra ancora in via di elaborazione.

Le misure in discussione

È prevista l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di un ‘Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici’, con una dotazione iniziale di 45 milioni per il 2024 e successivi 60 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro per la protezione civile arriverà anche una Cabina di coordinamento, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi.

I compensi

Ai componenti della Cabina “non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati”. Con un altro decreto, su proposta della Cabina, verrà quindi approvato il Programma con le “priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere”. All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

