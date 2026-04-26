 We Beach Catania, al via la stagione 2026: esordio il 30 maggio
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We Beach Catania, al via la stagione 2026: esordio il 30 maggio

We Beach Catania
Obiettivo Final Eight Scudetto a Scoglitti
1 min di lettura

CATANIA – Presentata ufficialmente la stagione 2026 di We Beach Catania. Alle Ciminiere, la società etnea ha illustrato obiettivi e struttura di un progetto che punta a consolidarsi negli sport su sabbia.

Il via il 30 maggio a Castelsardo, prima tappa della Serie A. Nel calendario anche la Coppa Italia di Terracina, le tappe di Praia a Mare e Anzio e la Final Eight Scudetto a Scoglitti (7-9 agosto). “Abbiamo lavorato per costruire un gruppo competitivo e scrivere una storia speciale”, ha detto il tecnico Mario Giuffrida, indicando come traguardo l’accesso alle finali.

Nel corso della serata spazio anche al settore giovanile, con l’Under 20 considerata base del progetto, e agli interventi istituzionali che hanno sottolineato la crescita del beach soccer in Sicilia.

Momento simbolico la consegna della “Scarpetta Rossa” alla professoressa Ida Nicotra, a ribadire il legame tra sport e impegno sociale. Definita anche la struttura dirigenziale guidata dal dg Gianfranco Grasso e la rosa della prima squadra, tra conferme ed elementi di esperienza.

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