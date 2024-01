We Will Rock You, lo spettacolo scritto dai Queen e Ben Elton in Sicilia

Sono tre le date previste nell'Isola

Cresce l’attesa per l’arrivo di We Will Rock You in Sicilia, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, il musical ufficiale scritto dai Queen e da Ben Elton, che dopo aver collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, tornerà in Italia.

Un rinnovato gruppo di performer è pronto a travolgere ancora una volta gli spettatori con tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da un’eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo tra coreografie esplosive, emozioni, risate e la voglia di saltare sul palco per ballare insieme ai protagonisti.

Le tre date in Sicilia, da domani 5 gennaio a martedì 9, sono organizzate da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

RAGUSA – 05 gennaio Teatro Duemila (in collaborazione il Botteghino, GG Entertainment e il Comune di Ragusa)

PALERMO – 07 gennaio Teatro Golden

CATANIA – 09 gennaio Teatro Metropolitan

Ad interpretare questa grande storia d’amore per la musica e per la libertà sarà un cast straordinario e in parte rinnovato che continuerà ad infiammare a tempo di rock intere platee, animate da giovani e meno giovani, raccontando la speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto e del potere salvifico del Rock and Roll.

Come sempre, il ritmo della narrazione avrà come motore trainante i più grandi successi dei Queen cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

IL CAST: Alice Grasso vestirà per la prima volta i panni di Scaramouche, mentre Paolo Barillari tornerà a interpretare Khashoggi. Sul palco ritroveremo poi: Damiano Borgi, Galileo; Natascia Fonzetti, Killer Queen; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ENSEMBLE: Claudio Cangialosi, Federico Colonnelli, Giulia Gerola, Lorenzo Longobardi, Emma Marcotulli, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

LA BAND: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti.

IL TEAM CREATIVO: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini.

Virgin Radio si conferma radio ufficiale del tour italiano 2024. Energizer sarà ancora una volta partner tecnico dello spettacolo.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e ai botteghini degli spettacoli