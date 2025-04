Weber “I populisti vogliano un’Europa più debole”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la nostra visione di Europa è sotto

attacco pesante: l’estrema destra e l’estrema sinistra cercano

entrambi di distruggere quanto abbiamo costruito in questi

decenni. Dicono che vogliono far finire la guerra, ma rendendo la

credibilità dell’Europa più fragile essendo fantocci di Putin. I

populisti si oppongono a tutto, ma non offrono nulla. Nessuna

visione per voi, i vostri figli, le vostre città e il nostro

futuro”. Lo ha detto il presidente del Partito Popolare Europeo,

Manfred Weber, intervenendo al Consiglio Nazionale di Forza Italia. “Il commercio è più importante come non mai

anche per la nostra sicurezza in Europa in questo momento. Solo

un’Europa unita può affrontare le tariffe di Trump, portandolo al

tavolo e raggiungendo un accordo basato sul commercio equo e non

sulla paura commerciale”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency”