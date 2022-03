Weekend di primavera a Villa Filippina: musica, mercato vintage e aperitivo

Gli appuntamenti di sabato 2 e domenica 3 aprile

PALERMO – Continuano i weekend di primavera al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con il “Camden market”. Un fine settimana quello di sabato 2 e domenica 3 aprile all’insegna del vintage e dell’artigianato, del cibo e della musica live, giochi e attività per i più piccoli, eventi al Planetario e Museo astronomico.

PROGRAMMA

Sabato 2 cancelli aperti dalle 9.00 alle 20.00 con il mercato degli espositori di oggetti, vinili e abiti vintage e di artigianato (a cura di ModWear, ModCafè e CreartEventi), con il mercato dei contadini dalle 9.00 alle 14.00 per la propria spesa a chilometro 0 e Bio, con la musica live di Vince and the Moon Boppers (ore 13.00), il dj set di Sergio Cataldi (ore 17.00) e la possibilità di fermarsi a pranzo o all’aperitivo nell’area ristoro del Monsù. È possibile fare un pic-nic sul prato acquistando nell’area ristoro di Villa Filippina (vietato introdurre cibo e bevande dall’esterno). A partire dalle 12.00 sia sabato che domenica possibilità di gustare un ricco piatto con grigliata mista, pane, patatine e un bicchiere di vino Tenute Orestiadi, al costo di 10 euro per la grigliata di primavera “Braci e abbracci”.

Domenica 3 cancelli aperti dalle 10.00 alle 20.00. Stessa formula per il pranzo, l’aperitivo, il pic-nic e la grigliata. Musica live con The Sweet Virginia alle 13.00 e dj set di Nunzio Borino alle 17.00.

Alle 11.00 e alle 18.30 due eventi al Planetario e Museo astronomico per ammirare il cielo di primavera con un percorso dedicato alle costellazioni del periodo, spettacoli video FullDome sotto la cupola, visite guidate alle sale tematiche del Museo astronomico e osservazioni diurne del Sole e serali della Luna e i pianeti. Biglietti per il Planetario acquistabili su www.parcoticket.it o a Villa Filippina anche il giorno stesso. Domenica alle 12.00 ritorna il Teatro Ditirammu con lo spettacolo di danze folk “Abballè”.

Per i bimbi possibilità di divertirsi nell’area kids con il parco giochi (gratuito e non accessibile in caso di eventi privati), partecipare sabato alle attività di Rugbytots o ai laboratori creativi (a cura di CreartEventi) dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica.

Sabato 2 aprile secondo appuntamento della rassegna musicale “Atmosfere” al Planetario con il live “Bhakti” di Gianni Gebbia e Riccardo Gerbino. A grande richiesta dopo il successo del concerto di febbraio il noto sassofonista Gianni Gebbia e il tablista catanese Riccardo Gerbino ripropongono il loro progetto “Bhakti”. Bhakti significa devozione in sanscrito e viene utilizzato per quel tipo di yoga dedicato alle pratiche devozionali quali il canto dei mantra e dei testi devozionali.

Un incontro tra ambient, raga, minimalismo e sperimentazione.

Tutti i concerti di “Atmosfere” iniziano alle 22.00. Possibilità di cenare nell’area ristoro del Monsù di Villa Filippina fino alle 21.30. Il costo del singolo biglietto è di 10 euro (comprende degustazioni vini Tenute Orestiadi). Abbonamento ai quattro concerti al costo di 30 euro. Biglietti e abbonamenti acquistabili online su https://villafilippina.organizzatori.18tickets.it/ e a Villa Filippina. Biglietti acquistabili a Villa Filippina anche il giorno del concerto fino ad esaurimento posti.

La rassegna proseguirà il 16 aprile con il Trio Ssssuwon e il 30 aprile con “Lux & Insilence” del violinista Mario Bajardi. Le cantine Tenute Orestiadi offriranno una degustazione di vini inclusa nel costo del biglietto.

Info e prenotazioni ai concerti di “Atmosfere”: 320 0878963 (Davide) o 389 1335731 (Marcello). Ingresso con Green pass.

Ingresso libero alle due giornate del Camden market. Per accedere non è necessario il Green pass (necessario solo per sedersi nell’area ristoro e partecipare agli eventi del Planetario). Info: 389 1335731 o https://www.facebook.com/parcovillafilippina