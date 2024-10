Weekend a Palermo, ecco sette idee di cose da fare: gli eventi previsti

Cosa fare e cosa vedere in città

PALERMO – Palermo si prepara ad un secondo weekend di ottobre ricco di eventi e appuntamenti imperdibili. Dalle “Giornate FAI d’Autunno”, con visite esclusive a luoghi storici inaccessibili, all’Oktoberfest al Bioparco di Sicilia, con giochi e piatti tipici bavaresi. A Monreale, la Settimana Internazionale di Musica Sacra offre concerti gratuiti nel Duomo, mentre il mercato biologico “La salute vien mangiando” offre prodotti freschi locali ogni sabato. Da non perdere le mostre immersive “Monet e gli impressionisti” e “L’immaginario erotico” insieme agli spettacoli dei pupi al Museo delle Marionette.

Giornate FAI d’Autunno: scopri i tesori nascosti di Palermo

Nel weekend del 12 e 13 ottobre, Palermo celebra la tredicesima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno”, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La Delegazione FAI di Palermo, in collaborazione con il gruppo FAI Giovani, ha organizzato 6 visite guidate a contributo libero, aprendo al pubblico luoghi normalmente inaccessibili. Tra le novità, l’apertura straordinaria, di Palazzo Florio Wirz, sede dell’Ordine degli Architetti. Saranno visitabili anche Villino Favaloro, la Chiesa di Santa Chiara all’Albergheria, Villa Pajno e Villa Whitaker. Inoltre, i soci FAI avranno l’opportunità di visitare in esclusiva la dimora privata della famiglia Minnella all’interno di Palazzo Florio Wirz.

Oktoberfest a Carini: una giornata di birra, giochi e tradizione

Domenica, 13 ottobre, il Bioparco di Sicilia a Carini ospita l’Oktoberfest, un evento per vivere Dalle 10.30, i partecipanti potranno divertirsi con giochi tradizionali come la corsa con i sacchi e il tiro alla fune, seguiti da spettacoli e animazioni per grandi e piccoli con Mago Max. A partire dalle 12.00, sarà possibile gustare piatti tipici come wurstel, pretzel e birra, accompagnati da musica bavarese e dalla partecipazione dei Queen’ Ballet. È consigliato un dress code bavarese e il più bel costume riceverà un premio. Il costo dei biglietti varia da 5 a 12 euro.

Musica sacra a Monreale: 8 concerti gratuiti al Duomo

Dall’11 al 19 ottobre, il Duomo di Monreale ospiterà la 66esima edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra, un evento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale. La rassegna propone un totale di 8 concerti, tutti gratuiti e con inizio alle 21.00, fino a esaurimento posti. Il progetto artistico si ispira all’importanza della preghiera come strumento di dialogo tra l’uomo e il Divino.

“La salute vien mangiando”: il nuovo mercato biologico

Ogni sabato, dalle 9.00 alle 13.00, fino al 28 Dicembre, Palermo ospita un nuovo mercato biologico: “La salute vien mangiando” presso il Giardino Vincenzo Florio, vicino allo Stadio delle Palme. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di acquistare prodotti freschi e di qualità, rigorosamente biologici e legati al territorio palermitano e siciliano, a prezzi competitivi. L’ingresso è gratuito.

Un viaggio immersivo nell’arte di Monet

Palermo accoglie una mostra unica nel suo genere, dal martedì alla domenica, Palazzo Trinachia, in via Butera, ospita “Monet e gli impressionisti – Immensive Experience“, un’esperienza multimediale e sensoriale senza precedenti in Sicilia. Patrocinata dal Comune di Palermo e ideata dalla Fondazione Pietro Barbaro, la mostra celebra il 150esimo anniversario del movimento impressionista. Grazie all’uso di tecnologie immersive, tra cui Oculus VR, i visitatori potranno immergersi completamente nell’universo di Claude Monet e degli impressionisti francesi, rivivendo le atmosfere della Parigi della Belle Époque e delle rivoluzioni artistiche del XIX secolo.

“L’immaginario erotico” in mostra a Bagheria

L’ultimo weekend per visitare al Centro d’Arte e Cultura “Pietro Montana” a Bagheria la mostra “L’immaginario Erotico”, un’esposizione di 30 opere di artisti contemporanei, siciliani e stranieri. La mostra comprende pitture, sculture e libri oggetto, offrendo una visione estetica sull’arte erotica nel contesto moderno.

La storia dei paladini di Francia al Museo delle Marionette

Venerdì e sabato alle 17.00, il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino ospita lo spettacolo quotidiano dell’opera dei pupi, una tradizione che rivive attraverso episodi tratti dalla celebre “Storia dei paladini di Francia” di Giusto Lo Dico. Lo spettacolo, capace di incantare adulti e bambini, preserva il prezioso patrimonio culturale dell’opera dei pupi.