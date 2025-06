WhatsApp, in arrivo la pubblicità: ecco come apparirà

Una novità per gli utenti ma non sarà invasiva

ROMA – Novità in arrivo su WhatsApp. A breve gli utenti vedranno comparire la pubblicità, ma questa non sarà per niente invasiva, anzi sarà soltanto nella sezione aggiornamenti.

La pubblicità apparirà quando gli utenti visualizzeranno gli stati dei loro contatti (come accade già su Instagram) e naviga fra le novità dei Canali (feed di aziende, marchi o persone con una comunicazione unidirezionale).

Gli utenti potranno anche abbonarsi ai canali che offrono contenuti riservati attraverso un pagamento mensile. Le inserzioni delle aziende che promuoveranno i propri prodotti saranno visibili anche nella sezione dedicata agli stati.

In sostanza – si legge nel blog di WhatsApp – presto l’app di messaggistica più usata al mondo ospiterà inserzioni pubblicitarie personalizzate in base agli utenti, ma per farlo saranno utilizzate solo “informazioni limitate”, come “il Paese o la città, la lingua, i canali a cui hai effettuato l’iscrizione e come interagisci con le inserzioni che vedi”.

Per la personalizzazione delle pubblicità WhatsApp potrà utilizzare i dati degli altri account Meta dell’utente, comprese quindi le informazioni pubblicate su Facebook o Instagram, ma solo se l’utente ha collegato volontariamente WhatsApp al Centro gestione account, ovvero la funzione di Meta che permette agli utenti di collegare tutti i propri account tra loro.

WhatsApp spiega che “i messaggi personali, le chiamate e gli stati rimangono crittografati end-to-end, il che significa che nessuno (nemmeno WhatsApp) può vederli o ascoltarli”.

