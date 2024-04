Whatsapp down, cosa sta accadendo in Italia

Problemi per l'app di messaggistica e per il social network

ROMA – WhatsApp e Instagram down, numerosi problemi segnalati dagli utenti. In evidenza la rotellina che annuncia la “connessione” col sistema, ma le chat sono bloccate.

Whatsapp down

Problemi per l’app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg, nella serata di oggi, 3 aprile 2024. Il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, attorno alle 20 ha evidenziato un boom di avvisi di utenti non solo in Italia, con messaggi inviati e caratterizzati da una sola spunta sullo schermo del mittente.