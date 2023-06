Whatsapp, Facebook e Instagram in down: pomeriggio nero per la galassia Meta

Registrati numerosi in tutta Italia, ma non solo, sulle app

1' DI LETTURA

Problemi per WhatsApp e Facebook. L’app di messaggistica ha registrato i problemi prima sulla versione web, poi sull’app.

I problemi si registrano anche per Facebook ma anche per Instagram, in un pomeriggio complicato apparentemente per tutta la galassia Meta.

Il sito downdetector.it, che segnala anomalie e guasti in rete, evidenzia un’impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 16.30 circa per le varie piattaforme.

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Meta.

In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città. Oltre i confini nazionali sembra che i problemi abbiano toccato anche l’India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e molte altre.