World Games: Italia protagonista con i canottieri Catania

Profumo d’azzurro e di rossazzurro ai World Games di Birmingham in Alabama

1' DI LETTURA

Profumo d’azzurro e di rossazzurro ai World Games di Birmingham in Alabama (Usa). L’Italia maschile parte subito forte trascinata dagli atleti della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. La squadra, allenata da coach Rodolfo Vastola, “vola” e fa la voce grossa fin dalla prima partita. Vittoria netta per 7-1 contro l’Olanda (3 reti di Luca Bellini della Pro Scogli Chiavari, a segno anche Davide Novara della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, Andrea Costagliola del Canoa Club Napoli, Gianmarco Emanuele ed Edoardo Corvaia, entrambi della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace). L’Italia comanda il Girone B con tre punti; seguono Spagna e Taipei un punto; Olanda ferma a zero punti. Gli azzurri affronteranno Spagna e Taipei nelle due gare che decideranno, stanotte, il passaggio ai quarti di finale.

Brilla anche la nazionale femminile, che supera agevolmente il turno. Le ragazze, dirette dal tecnico Francesca Ciancio, travolgono Singapore per 3-1 (gol di Maddalena Lago e reti delle catanesi Giulia Buonvenga e Roberta Catania). Quindi le azzurre si ripetono contro la Gran Bretagna spuntandola con il risultato di 4-3 (a segno Roberta Catania della Polisportiva Canottieri Catania, Flavia Landolina della Polisportiva Canottieri Catania, Ada Prestipino del Circolo Nautico Posillipo e Maddalena Lago delle Canoe Rovigo). Stasera in acqua Italia e Olanda (entrambe qualificate al turno successivo). Partita che assegnerà il primo posto nel girone. Poi le poliste azzurre si concentreranno sui quarti di finale.