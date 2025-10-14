X Simposio regionale: “Il paziente al centro tra medico e giusta cura”

Si rinnova a Palermo il simposio regionale di Proctologia “Il paziente al centro tra medico e giusta cura”, quest’anno arrivato alla sua decima edizione, come sempre dedicato alle patologie colon-proctologiche, un ambito clinico chirurgico di grande rilevanza sia per la frequenza con cui si manifesta sia per la qualità di vita dei pazienti.

Il congresso è accreditato ECM e si terrà sabato 18 ottobre 2025 dalle 08:30 alle 14:00 nella sala congressi dell’hotel “La Torre” di Mondello.

A presiederlo sarà il chirurgo proctologo Marcello Caruana, coadiuvato e supportato da esperti provenienti dal mondo accademico e scientifico e anche dal mondo istituzionale.

I lavori quest’anno spazieranno dall’approccio diagnostico, che mette al centro la persona, alle tecniche chirurgiche più avanzate, in un confronto multidisciplinare che unisce ricerca e pratica clinica.

Il congresso, come spiega il Dr. Caruana, si propone di fornire un aggiornamento specialistico basato sulle evidenze scientifiche più recenti, su alcune delle problematiche più complesse e dibattute nell’ambito colon ano rettale.

Tra gli argomenti affrontati ci sarà “Il sanguinamento post operatorio in corso di malattia emorroidaria”, complicanza molto temuta perché in grado di influenzare in maniera significativa esiti clinici e costi sanitari.

Gli altri argomenti includeranno approfondimenti sulla ragade anale, fistole complesse con trapianto di cellule staminali, malattia da ostruita defecazione, microbioma intestinale, carcinoma colon rettale nell’anziano e diverticolite complicata, con particolare attenzione sia alle innovazioni terapeutiche sia agli aspetti psicologici e relazionali spesso trascurati ma centrali nella gestione del paziente.

I lavori saranno aperti dal Dr. Marcello Caruana e dall’Ass. Salute Regione Siciliana Daniela Faraoni. Interverranno il Prof. Salvatore Bracchitta, il Dr. Alberto Realis Luc, Dr. Roberto Di Lorenzo, Dr. Andrea Cracchiolo, Dr.ssa Maria Antonietta Rubino, Dr. Fulvio Caruana, Prof. Gaetano Gallo, Prof. Sebastiano Bonventre, Prof. Gianfranco Cocurullo, Prof. Carmelo Sciumè, Dr.ssa Vanna Pernice, Dr. Fabio Asaro, Dr. Vincenzo Luparello, Dr. Massimo Biondo.

Alla fine dei lavori, si provvederà alla consegna del questionario ECM.

Scarica la locandina con il programma