Zara assume, posti anche a Palermo e Messina: requisiti e domanda

L'azienda cerca addetti alle vendite

1' DI LETTURA

PALERMO – Inditex, multinazionale spagnola dedicata all’abbigliamento e alla moda che ha come consociata anche Zara, assume a Palermo e Messina.

In cosa consiste il lavoro

L’azienda ricerca addetti alle vendite part time a Palermo e Messina. Tra le responsabilità ci sono: fornire un alto livello di servizio al cliente; supportare tutto il team nelle diverse funzioni (dall’assistenza al cliente alla cassa, dalla ricezione della merce al camerino); mantenere rifornito il piano vendita (incluse operazioni di magazzino); tenersi sempre aggiornato/a sulle ultime tendenze della moda; rispettare tutte le norme di salute e sicurezza; supportare i colleghi in caso di bisogno.

I requisiti

I requisiti richiesti sono: diploma di scuola secondaria; l’azienda chiede disponibilità a lavorare part-time dalle 18 alle 30 ore settimanali, su turni flessibili dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23, in base agli orari di apertura del punto vendita.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna visitare il sito di Inditex Careers e cercare l’offerta per Palermo e quella per Messina.

