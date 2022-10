Zelensky, telefonata con Meloni: l’invito a Kiev

Le mosse diplomatiche.

Colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky. ‘Impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione’, fa sapere Palazzo Chigi. Il presidente ucraino invita la premier a Kiev. Meloni ha sentito anche il cancelliere tedesco Scholz. Al centro il comune impegno per Kiev contro l’invasione russa e il dossier energetico. Giovedì prossimo la premier sarà a Bruxelles, dove incontrerà la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Michel e la presidente dell’Europarlamento Metsola. Il 7-8 novembre sarà a a Sharm El-Sheikh per la Cop27 e il 15-16 a Bali per il vertice G20, dove incontrerà anche il presidente Usa Biden.