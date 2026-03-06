Zen, intesa per il contrasto alla povertà educativa e l’inclusione

Camera di Commercio Palermo Enna e Comune insieme

PALERMO – Parte dallo Zen “Pid Camp – Progetto nuove generazioni”, Camera di Commercio Palermo Enna e Comune siglano intesa per contrasto alla povertà educativa, dispersione scolastica, divari digitali e favorire inclusione sociale, promozione della cultura del lavoro e impresa, orientamento consapevole e avvicinamento alle aziende.

Zen, l’intesa

La diffusione della cultura del lavoro, dell’impresa e dell’innovazione tra gli studenti e i docenti delle istituzioni scolastiche del quartiere Zen di Palermo, con “Pid Camp – Progetto nuove generazioni” per contribuire al contrasto della povertà educativa, della dispersione scolastica e dei divari digitali e favorire l’inclusione sociale, la parità di genere, la promozione della cultura del lavoro e dell’impresa quale fattore di sviluppo economico e coesione sociale, l’orientamento consapevole e l’avvicinamento al mondo del lavoro e al sistema delle imprese.

Il presidente Alessandro Albanese per la Camera di Commercio Palermo Enna, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo per il Comune di Palermo, hanno siglato oggi pomeriggio, a Palazzo Palagonia, un protocollo d’intesa per creare un ponte stabile tra scuola, istituzioni e imprese, in un contesto territoriale caratterizzato da fragilità socio-economiche.

Le parole di Lagalla e Tamajo

“La firma del protocollo per il “Pid Camp – Progetto nuove generazioni” rappresenta un passaggio di grande valore per la nostra città – sottolineano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Aristide Tamajo -. Scegliere di far partire questa iniziativa dallo Zen significa investire con decisione in uno dei quartieri in cui l’Amministrazione comunale sta portando avanti un impegno costante per rafforzare legalità, cultura e opportunità concrete per i più giovani”.

“Allo Zen – proseguono – stiamo costruendo un percorso fatto di presenza istituzionale, interventi educativi e azioni di inclusione sociale. Progetti come questo dimostrano che la rigenerazione di un territorio non passa soltanto dalle opere, ma soprattutto dalla formazione, dall’orientamento e dalla possibilità di immaginare un futuro diverso attraverso il lavoro e l’impresa. Un’azione così ambiziosa può essere portata avanti solo se al fianco dell’Amministrazione ci sono istituzioni che scelgono di partecipare in modo concreto”.

“Per questo – concludono Lagalla e Tamajo – ringraziamo la Camera di Commercio di Palermo ed Enna per aver creduto in questo percorso e per il supporto operativo che garantirà attraverso il Punto Impresa Digitale”.

Albanese: “Diffusione della cultura di impresa”

“Vogliamo offrire alla città un contributo nell’ambito delle attività di promozione legate allo sviluppo economico e al sistema delle imprese e lo faremo grazie al nostro Punto Impresa Digitale – spiega Alessandro Albanese – I fatti di cronaca ci hanno invitato ad una profonda riflessione su cosa concretamente il sistema produttivo palermitano può fare per affrancare i giovani dello Zen dalla marginalità. Imprese e scuola devono collaborare assieme per far emergere le migliori energie di una delle periferie di Palermo”.

“Lo faremo – aggiunge – con la diffusione della cultura dell’impresa, del lavoro, dell’innovazione e della trasformazione digitale nei contesti educativi, con il rafforzamento del raccordo tra sistema scolastico e sistema delle imprese del territorio, con lo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali coerenti con i fabbisogni delle nostre aziende”.

“L’obiettivo è quello di colmare i divari educativi e digitali, restituendo alla formazione il suo ruolo di leva di cittadinanza attiva. Lo Zen sarà un esperimento ‘pilota’ – conclude Albanese – ma il nostro obiettivo è quello di portare la stessa iniziativa anche negli altri quartieri periferici”.

Il protocollo

La Camera di Commercio Palermo Enna si fa promotrice di potenziare la centralità dello studente attraverso un’azione educativa integrata con il contesto territoriale per costruire una “comunità orientativa educante”.

Il protocollo d’intesa punta a promuovere la collaborazione, l’integrazione e il confronto tra il sistema d’istruzione e formazione e il mondo delle imprese, coniugando le finalità educative della scuola con la domanda di lavoro proveniente dalla società e dal mercato del lavoro.

Per realizzare “Pid Camp – Progetto nuove generazioni”, la Camera di Commercio Palermo Enna coinvolgerà la parrocchia di San Filippo Neri, la consulta delle professioni con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, le imprese, gli enti pubblici e privati, le forze dell’ordine, Regione Siciliana e altre istituzioni.

“Questo progetto rappresenta per la Camera di Commercio non soltanto un’iniziativa formativa -afferma il segretario generale Guido Barcellona – ma una scelta strategica e valoriale. Metteremo a disposizione le nostre risorse professionali altamente qualificate dell’Ufficio Promozione-Punto Impresa Digitale e il know-how maturato nel supporto alle imprese per accompagnare studenti e docenti in un percorso concreto di educazione all’imprenditorialità giovanile, e alla cultura digitale”.

Il progetto

Il progetto si articola in un percorso multidisciplinare rivolto agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche del quartiere Zen e comprende: moduli formativi sul valore del lavoro, dell’impresa e dei mestieri del presente e del futuro; percorsi sull’uso consapevole della tecnologia e sull’innovazione digitale applicata ai processi d’impresa; attività di coding e sviluppo del pensiero computazionale; incontri con imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e professionisti del territorio; visite didattiche all’interno di aziende ed enti del sistema produttivo locale; eventi istituzionali.

Prevista, inoltre, la realizzazione di un’Aula multimediale dedicata all’accrescimento delle competenze digitali e all’innovazione applicata ai processi d’impresa. La Camera di Commercio acquisterà le attrezzature informatiche e tecnologiche necessarie e all’allestimento tecnico dell’aula ad uso esclusivo degli studenti, dei docenti e formatori.

Hanno aderito al progetto: Confcooperative – sede territoriale Palermo, Confcommercio Palermo, Ance Palermo, Consulta delle libere professioni Palermo Enna, Confartigianato imprese Palermo, Casartigiani Palermo, Coldiretti – Federazione provinciale Palermo, LegaCoop, Confagricoltura Palermo, Confesercenti Palermo, Cidec Palermo, Cna Palermo, Anec Palermo.