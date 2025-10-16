Zen, Uiltucs e Fisascat Cisl: allarme sicurezza al centro Conca d’Oro

I sindacati preoccupati per il clima di paura tra i lavoratori soggetti a furti e minacce

PALERMO – La Uiltucs Sicilia, guidata dalla segretaria generale Ida Saja, e la Fisascat Cisl Sicilia, con a capo Stefano Spitalieri, lanciano un allarme sicurezza all’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, nei pressi del quartiere Zen. “I nostri lavoratori – dicono – vivono quotidianamente in uno stato di paura, esposti a minacce e furti. Il problema sta diventando preoccupante e non più arginabile. Non possiamo aspettare un triste e nefasto epilogo, bisogna intervenire in maniera concreta per fronteggiare questa emergenza”.

“I nostri ripetuti solleciti scritti non hanno ancora prodotto interventi concreti – aggiungono Ida Saja e Stefano Spitalieri -. È urgente che la direzione del centro intensifichi immediatamente i controlli con personale qualificato e che le istituzioni garantiscano una presenza stabile delle forze dell’ordine. La sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini non può più essere messa in secondo piano”. I sindacati chiedono misure immediate, dall’aumento della vigilanza interna al supporto delle autorità, affinché lavoratori, clienti e aziende possano finalmente operare in un ambiente sicuro e tutelato.