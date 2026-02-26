“Zero Molestie”, contro ogni forma di violenza e per la dignità nel lavoro

Il 3 marzo 2026, alle ore 16.30, nella sede di Sicindustria

“Zero Molestie – Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro”

Convegno promosso da Concordia et Ius s.r.l. e SI.NA.L.P.

Il 3 marzo 2026, alle ore 16.30, nella sede di Sicindustria, delegazione di Palermo, in via XX Settembre 64, si terrà il convegno “Zero Molestie – Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro”, organizzato da Concordia et Ius, in collaborazione con SI.NA.L.P. L’incontro intende promuovere un confronto operativo tra istituzioni, mondo produttivo e professionisti sugli strumenti di prevenzione e contrasto delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle ricadute organizzative e alla tutela della persona.

Al centro dei lavori saranno il progetto “Scontrino Zero Molestie” e la certificazione della parità di genere, presentati come leve concrete per favorire ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità di lavoratrici e lavoratori. Dopo i saluti istituzionali, affidati – tra gli altri – ai vertici di Sicindustria, ai rappresentanti di SI.NA.L.P., alle istituzioni locali e regionali e all’Ispettorato territoriale del lavoro, è previsto un panel di interventi tecnici che coinvolgerà esperti di mediazione, rete Zero Molestie, gestione d’impresa e parità di genere.