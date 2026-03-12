Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asp

PALERMO – Un operaio di 47 anni, Domenico Russo, è rimasto ustionato durante i lavori nella ditta Tecno Zinco, in via Don Milani, nella zona industriale di Carini, nel Palermitano. Ha riportato ustioni di secondo grado sul lato sinistro del corpo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato nel Centro grandi ustioni.

Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nella fabbrica.